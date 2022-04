FETZENMARKT 2022 HILFSAKTION

Immer wieder stellt unser Verein sich in den Dienst der guten Sache.

Vielen Familien und Personen im Södingtal konnten in den letzten Jahren dank des Ehrenamtlichen Einsatzes unserer Mitglieder und dank den vielen Besuchern unserer Veranstaltungen geholfen werden.

Nach langer Corona Pause und der derzeitigen Situation in der Ukraine haben wir uns dazu entschlossen im heurigen Jahr Frauen und Kinder die aus der Ukraine geflüchtet sind zu unterstützen und ihnen einen paar Stunden Normalität zu schenken und um den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Derzeit sind in Rosental an der Kainach ca. 40 Frauen und Kinder in einen ehemaligen Hotel untergebracht welche von Dipl. Päd. Hans Eck unterstützt und betreut werden. Viele dieser Frauen und Kinder mussten ihre Heimat schlagartig nur mit dem nötigsten bepackt verlassen. Ohne ihre Väter, Ehemänner, Söhne und Brüder schlugen sie sich in Nachbarländer durch, teilweise unter Todesängsten und immer mit der Sorge um ihren Liebsten zuhause.

Kinder sind teilweise schwer traumatisiert.

Genau diesen Personen möchten wir helfen und ihnen zeigen das sie nicht alleine sind.

Aus diesen Grund laden wir diese in Rosental an der Kainach untergebrachten Frauen und Kinder ein uns am Samstag Vormittag bei unseren Fetzenmarkt im Bauhof der Marktgemeinde Stallhofen zu besuchen. Bei Kaffee und Kuchen möchten wir diesen Menschen ein paar Stunden Freude und Abwechslung ermöglichen. Die Frauen dürfen nach Lust und Laune in unserer Kleidungsabteilung stöbern und natürlich Kleidung die sie benötigen kostenlos mit in ihr Quartier nehmen. Die Kinder dürfen nach Lust und Laune nach Spielzeug stöbern und dieses natürlich auch kostenlos mit in ihr Quartier nehmen.

Ein ganz besonderer Dank gilt den GKB Bahn und Busbetrieben GmbH die uns einen Bus kostenlos für diese Aktion zur Verfügung stellen!

Sehr geehrte Stallhofner Bevölkerung deshalb ein Aufruf an Ihre Solitarität mit der bitte Frauen Kleidung, Kinder Kleidung, Frauen Schuhe, Kinder Schuhe, Spielzeug etc. bei unseren Mitgliedern direkt beim Fetzenmarkt im Bauhof abzugeben!

Gerne können Sie auch fertig zusammengepackte Pakete vorbei bringen!

Der Abgabezeitraum ist ab Donnerstag den 21.4.2022 bis Freitag 22.4.2022 von 8 Uhr bis 19 Uhr!

Sollten Sie uns bei dieser Hilfsaktion mit Ihrer Firma oder als Privatperson anderswertig unterstützen wollen melden Sie sich bitte bei Christopher Hausegger unter 06802137989!

Der Fetzenmarkt findet am Samstag den 23.4.2022 ab 13 Uhr und am Sonntag den24.4.2022 ab 8.30 Uhr im Bauhof der Marktgemeinde Stallhofen statt!