Erster Sieg im ersten Spiel

In der Stocksport-Staatsliga 2022 hat am Samstag in Rosental der ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg sein erstes Spiel absolviert. Mit der neuen Mannschaft (2 x Ofner, Krenn, Schlacher, Ersatzspieler Pfeifer) gab es zum Auftakt einen 9:1-Kantersieg gegen ESC Wolfgrub. Die Gäste aus Adnet bei Hallein konnten in den ersten Durchgängen noch gut mithalten, für einen Durchgangsgewinn reichte es aber nicht. Das Spiel war nach drei Durchgängen vorzeitig entschieden, am Ende gab es einen 9:1-Erfolg der Kowalder samt Tabellenführung. Neuzugang René Schlacher, der bereits vor einigen Jahren den Kowald-Dress trug, feierte einen guten Einstand. Im Team der Gäste war auch der Salzburger Verbandspräsident Manfred Wallner mitdabei, der auch den beiden ersten Durchgängen ein wenig nachtrauerte: "Schade um die beiden ersten Durchgänge - da haben wir Pech gehabt. Wer weiß, wie das Spiel sonst verlaufen wäre."

Weitere Stimmen zum Spiel:

René Schlacher: "Ich fühle mich hier wieder sehr wohl und bin zum 2. Mal nett aufgenommen worden. Das war heute ein guter Beginn, wir wollen natürlich wieder den EInzug ins Final Four am 09./10. Juli in Oberwart schaffen."

Ergebnis VR 2/Staatsliga

ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg - ESC Wolfgrub Adnet 9 : 1 (86:48)

Weiters gewann in der Bundesliga ESV Köflach Stadt in Prüfing mit 8:2 und ESV Wikotech Pichlingerhof Söding spielte in der Nationalliga zuhause gegen ATV Lenzing Modal (OÖ) 5:5 Unentschieden. Nicht ganz so gut lief es für die Södinger Damen in der Damen-Staatsliga. Gegen Aufsteiger ESV Pischelsdorf gab es eine 2:8-Auswärtsniederlage.