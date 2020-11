Wo ist die Grippe geblieben?

Ausgerechnet in dem Jahr in dem eine neue Pandemie die Menschheit in ihren Bann schlägt scheint die alljährlich schlimmste Gesundheitsplage, die Grippe (Influenza), einfach verschwunden zu sein.

Kann das denn sein?

Die offizielle WHO-Seite „WHO FluMart“, die die weltweiten Influenza-Erhebungen bezüglich der Grippehäufigkeit aufzeigt, lässt keinen Zweifel aufkommen. Ganz offensichtlich ist die Influenza ab Frühjahr dieses Jahres einfach verschwunden...was noch in keinem bisherigen Jahr der Fall war. Normalerweise überlebt die Influenza auf niedrigem Niveau im Sommer, um dann meist im Herbst wieder anzusteigen.

Doch scheinbar ist im Corona-Jahr alles anders. Wer hier an Zufall glaubt...

Die „WHO FluMart“ ist eine Standardisierungsplattform vieler Quellen, Labore, nationale Erhebungen etc. zum Thema Grippe.

Sie können gerne den komplizierten Weg gehen und über die Startseite von „WHO FluMart“ die Statistiken selbst abrufen oder sie folgen diesem Link.

Hier können sie in den 4 Feldern das Jahr und die Kalenderwoche eingeben die sie betrachten wollen. Wenn sie dann auf "Display report" klicken, sehen sie eine Grafik, die die Messungen aller bekannten Influenzastämme weltweit darstellt.

Wenn sie nun von Jahr 2020, Woche 1 bis Jahr 2020, Woche 53 abrufen werden sie erkennen, ab KW13 wurden kaum noch Influenzafälle gemeldet und ab KW17 gar keine mehr...bis heute.

Tun sie das Gleiche, indem sie andere Jahre einstellen und sie erkennen die bereits erwähnte Influenza-Kurve.

Bislang waren grippale Infekte und natürlich die "echte" Grippe (Influenza) kaum eine Schlagzeile wert, geschweige denn kam jemand auf die Idee, Maßnahmen zu setzen oder gar einen Lockdown zu verhängen.

Nun stellt sich die Frage:

Gibt es eine plausible Erklärung dafür, dass nur im Jahr 2020 die Grippe ab KW17 weltweit verschwunden ist, oder sind vielleicht ein Teil der als Covid-19 geltenden Patienten in Wirklichkeit Grippefälle?