Mit Alexander Dautel vom LTV Köflach, der vor einem Monat auch steirischer Meister im Berglauf wurde, stellte der Köflacher Verein bei den steirischen Meisterschaften im Bergmarathon in Kainach wieder den Gesamtsieger.

KAINACH. Sandra Schmidt konnte sich noch über den dritten Rang bei den Meisterschaften freuen. Rüdiger Arvay kam in der Klasse M-75 auf den zweiten Platz.

Nach dem Staatsmeistertitel zuletzt beim 1. Köflacher Bergmarathon war der LTV Köflach mannschaftlich eine Klasse für sich und gewann alle Staffelwertungen in den Kategorien Damen, Männer und Mix Staffel.

In den nun elf Jahren LTV Köflach konnten die Köflacher neun Mal in Kainach die Staffelwertung gewinnen und ist zumeist das größte Gästeteam, knapp 5.000 Euro an Nenngelder wurde dazu aufgewendet.

"Als größter und erfolgreichster Verein in der Lipizzanerheimat ist es uns wichtig auch an anderen Veranstaltungen in der Region teilzunehmen, damit das Kirchturmdenken einmal ein Ende findet", so Obmann Stefan Mayer.