Pflicht erfüllt! Nach dem 2:0-Heimsieg über Rottenmann gewann der ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg das Nachtragsspiel am Ostermontag in St. Michael mit 3:0. Am Wochenene siegten der ASK mochart Köflach und der USV Draxler Mooskirchen in der Oberliga im Gleichklang.

ST. MICHAEL. Jetzt "stimmt" die Landesliga-Tabelle wieder. Nachdem das erste Match der Frühjahrsrunde zwischen ASK Voitsberg und St. Michael abgesagt werden musste, fand nun am Ostermontag der Nachtrag in der Obersteiermark statt. Die Voitsberger waren nach dem 0:0 des Schlusslichts gegen Titelkandidat DSV Leoben gewarnt und spielten eine souveräne Partie. Schon nach acht Minuten traf Luka Pisacic, der legte in der 58. Minute zum 2:0 nach. Kapitän Jürgen Hiden setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt. Am Freitag hatten die Voitsberger mit viel Geduld 2:0 gegen Rottenmann gewonnen. In der Tabelle führen die Voitsberger nun vier Punkte vor DSV Leoben, die Marschrichtung mit Blick auf die Regionalliga stimmt weiterhin.

Weststeirisches Titel-Duell

In der Oberliga spitzt sich alles auf den großen Titel-Schlager zwischen USV Draxler Mooskirchen und ASK mochart Köflach in knapp drei Wochen zu. Auch in dieser Runde ließen beide Spitzenteams nichts anbrennen und profitierten vom Umfalles des Drittplatzierten Gabersdorf. Die Köflacher gewannen daheim gegen harmloser Großkleiner mit 3:0, wobei Manuel Ruprechter in der zweiten Minute und Nikica Filipovic in der 38. Minute für klare Verhältnisse sorgten. Tsogtbayar Batbayar stellte den Endstand her. Die Mooskirchner gewannen in Tobelbad ebenfalls mit 3:0, dort trafen Felix Schmied (37.), Stefan Hackl (42.) und Daniel Resch in der 67. Minute. Nur Atus Sadiki Bau Bärnbach patzte unnötig in Arnfels. Irlind Mehmeti sah schon nach 22 Minuten Gelb-Rot, zu zehnt wehrten sich die Weststeirer bis zur 82. Minute, ehe Rebenland noch noch den 1:0-Sieg herausschoss.

Die Köflacher ließen gegen harmlose Großkleiner nichts anbrennen und gewannen daheim mit 3:0.

Foto: ASK Köflach

hochgeladen von Harald Almer

