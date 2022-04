Die Volleyballdamen aus Krottendorf-Gaisfeld kämpfen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

KROTTENDORF-GAISFELD. Der große Traum der Krottendorfer Volleyballdamen heißt 2. Bundesliga. In der Landesliga spielen die Weststeirerinnen in der Meisterrunde um den dritten Platz. Im Aufstiegs-Play-off zur 2. Bundesliga konnte der VBC Krottendorf nun einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen.

Auswärtssieg

Denn am Samstag konnten die VBC-Damen einen großartigen und überlegenen 3:0-Auswärtssieg gegen den TV Oberndorf aus Salzburg einfahren. Mit 25:16, 25:22 und 25:14 gingen alle Sätze klar an Krottendorf, in 1:15 Stunden war der erste Sieg im Play-off eingefahren. Eine Woche vorher hatten die Krottendorferinnen gegen Höchst mit 0:3 verloren.

