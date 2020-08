Auf dem alten Ligister Sportplatz ging kürzlich das zweite Boccia-Turnier der Ligister Puch Angels über die Bühne.

LIGIST. Insgesamt 28 Mannschaften, gespielt wurde 2 gegen 2, beteiligten sich mit guter Laune, jeder Menge Spielspaß, viel Schmäh und ausreichend „Zielwasser“ am absoluten Strandklassiker.

Nach spannenden Spielen haben schlussendlich Wolfgang Trummer und Gernot Wiesinger gewonnen. Auf den Stockerlplätzen folgten Die Tischlerei/Thomas Dobnig und Mathias Glöckel/Manuel Fuchs. Über den Trostpreis durften sich Conny Dokter und Alex Pauritsch freuen.

Schon in gewohnter Manier werden die Angels mit den Einnahmen auch heuer wieder Hilfsbedürftige in der Region unterstützen.