Die Stocksportgruppe der Lebenshilfe Voitsberg und Alte Maut Seiersberg waren bei den Special Olympics in Bayern sehr erfolgreich.

Die Schützen wurden ins bayrische Berchtesgaden eingeladen, um dort ihre Stocksport-Künste unter Beweis zu stellen. Über 1.500 Sportler traten in vielen Disziplinen an, darunter Schneeschuhlauf, Riesentorlauf, Einkunstlauf, Stockschießen und vieles mehr.

Den Teilnehmern gelang es, die Mitbewerber aus Deutschland und Luxemburg zu besiegen und so holten sie einige Gold- und Bronzemedaillen. Herwig Worschütz, und Andreas Flajs können sich über die Goldmedaille freuen, Jürgen Trummer und Alois Buchhaus durften eine Gold- und eine Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.

"Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der die Menschen aufeinander zugingen und sich miteinander freuten. Egal ob sie sechster oder erster geworden sind", so Trainer Ludwig Omahna. "Dort wird Inklusion gelebt."