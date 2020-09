Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit muss sich die HSG Remus Bärnbach/Köflach am Ende in Ferlach relativ klar mit 23:32 geschlagen geben.

FERLACH. Startschuss der höchsten Handballliga, die HSG Remus Bärnbach/Köflach musste nach Ferlach. Von Anfang an entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem zunächst die Gastgeber aus Ferlach mit leichten Vorteilen auf ein bis maximal zwei Tore davonziehen konnten. Die Gäste aus der Weststeiermark konnten ihre Schwäche, Vorteile im Überzahlspiel auszunutzen, nicht abstellen, damit kämpfen sie bereits seit März. Gerade in solchen Situationen kann die HSG keinen Profit schlagen. Ferlach war in den Schlussminuten der ersten Hälfte abgebrühter und ging nach einer starken Schlussphase, vor allem durch Kapitän Pomorisac, mit einer 13:12-Führung in die Pause.

Einbruch nach dem Ausgleich

Nach Wiederanpfiff gelingt durch Stojanovic fiel sogar der zwischenzeitliche Ausgleich, ehe Ferlach einen Gang höher schaltete und die Weststeirer dem nichts mehr entgegensetzen konnten. Bis auf fünf Tore konnten Ploner, Pomorisac & Co. davonziehen. Mit etlichen Fehlwürfen und fehlenden Paraden im Tor gelangte man zusehends ins Hintertreffen. Auch eine kurze Aufholjagd auf 17:20 war zu wenig – Ferlach blieb weiter am Drücker. In den letzten Minuten des Spiels waren die Hausherren dann weitaus frischer und erzielten Tor um Tor. Am Ende verlor die HSG in der Büchsenmacherstadt 23:32, was aber den Spielverlauf nur teilweise widerspiegelte. Milos Djurdjevic war mit zehn Treffern der Mann des Spiels.