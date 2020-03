Während die Bundesliga zumindest zwei Runden aussetzt, startet die Landesliga am kommenden Wochenende.

VOITSBERG. Auch der Fußball bleibt von den Coronavirus-Maßnahmen nicht verschont. Während aber die Bundesliga die nächsten zwei Runden aussetzt, startet der Steirische Fußballverband mit dem Betrieb in den unteren Klassen. "Da für Outdoor-Veranstaltungen die Regelung bis 500 Menschen gilt, können wir die meisten unterklassigen Spiele wie geplant austragen", sagt StFV-Direktor Thomas Nußgruber. Einzige Einschränkung: Die Klubs müssen Zählkarten oder ähnliches an den Kassen auflegen, um zu gewährleisten, dass bei 500 Personen im Stadion oder am Fußballplatz Schluss ist. Daher findet der Saisonstart des ASK Voitsberg an diesem Wochenende wie geplant in Frauental statt.