Die Organisatoren um Bürgermeister Jochen Bocksruker und Stadtrat Andreas Albrecher strahlten am Samstag Vormittag um die Wette. "Bärnbach in Bewegung" lockte rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Erstmals wurde auch ein Businesslauf ausgeschrieben.

BÄRNBACH. Zum zweiten Mal fand "Bärnbach in Bewegung" - unterstützt von den Regionalmedien Steiermark - mit Kinder- und Jugendläufen, Laufdistanzen über 2,9 und 7,3 Kilometer und Nordic Walking mit Start und Ziel beim Fritz-Kosir-Platz statt. Die Strecken führten ins ehemalige Bergbaugelände Oberdorf und auch das Wetter spielte mit. Bei 25 Grad konnten die Teilnehmerzahlen mit 450 gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden.

Ein neuer Verein

Um Gesundheit und Bewegung noch mehr Raum zu geben, wurde mit "Bärnbach in Bewegung" ein eigener Verein mit Obmann Andreas Albrecher an der Spitze gegründet. "Lauf und Walk sind nur eine der Aktivitäten unseres Vereins", so Albrecher. "Wir wollen in den Kindergärten und Schulen zusammen mit Expertinnen und Experten in diesem Metier noch mehr junge Menschen zu einer gesunden Lebensweise animieren. Nach den letzten Corona-Krisen ist das ein unbedingtes Muss."

Auf in den Sommer

Neu ist in Bärnbach auch der große Startschuss des Sommerferienprogramms mit Kainach "Auf in den Sommer" um 10 Uhr beim Schlossbad. Der Startschuss für ein neunwöchiges attraktives Ferienprogramm, das mit dem Kinder- und Familienfest im September den Abschluss findet.

450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgten für ein buntes Bild am Samstag in Bärnbach.

Zurück zum samstägigen Event. Da war fast die gesamte Jugend der HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach vertreten, was Obmann Gerhard Langmann ein großes Lob wert war. Auch LAbg. Udo Hebesberger, der sich danach noch das Match ASK Voitsberg gegen Sturm anschaute, war vor Ort und gab zwei Mal zusammen mit Bgm. Jochen Bocksruker - er bediente die Startschusspistole - das Go für die Läuferinnen und Läufer. Die "Huafschneida" sorgten anschließend für die Musik.

