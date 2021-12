Der amtierene Handball-Meister aus Hard war für die HSG XeNTiS Bärnbach/Köflach erst in der letzten Viertelstunde eine Nummer zu groß.

BÄRNBACH. Handballklub HSG XeNTiS war nach dem Umfaller in Ferlach gegen Meister Hard auf Wiedergutmachung aus. Nach fünf Minuten lagen die Weststeirer 4:0 vorne, wenig später sogar mit 6:1. Doch die Vorarlberger gingen nach einem 5:0-Lauf sogar in Führung, danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Mit einem gerechten Unentschieden ging man in die Pause.

Ausfälle fielen ins Gewicht

Nach Seitenwechsel startete die HSG erneut stark und lag nach 40 Minuten mit zwei Treffern voran. Bis zur 47. Minute hielt sich dann der Rückstand mit einem Tor in Grenzen und die HSG bot dem Meister die Stirn. Doch dann machten sich die Ausfälle von Sebastian Hutecek, Fabian Glaser und Jakob Mürzl bemerkbar, auch wenn vor allem die Nachwuchskräfte, allen voran Paul Langmann eine großartige Leistung ablieferten.

In den Schlussminuten legte Hard noch einmal einen Zahn zu und sorgte am Ende mit 31:24 für klare Verhältnisse. Durch den Punktegewinn von Bad Vöslau hat die HSG XeNTiS nun die "rote Laterne" picken. Die Vorbereitung auf die nächsten Spiele im Februar beginnt nach den Feiertagen.

Lob für die Weststeirer

Ex-HSG-Spieler Jadranko Stojanovic, der nun bei Hard spielt, zollte den Weststeirern Respekt: "Beide Teams spielten eine gute Deckung, am Ende hatten wir etwas mehr Glück." Leo Langmann bedauerte das Ergebnis: "Bis zur 40. Minute konnten wir Hard voll fordern, am Ende hat uns das nötige Glück gefehlt. Aber das Match war ein Schritt in die richtige Richtung."

Hier der Matchbericht vom vorigen HSG-Spiel in Ferlach:

