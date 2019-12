Ein Feuerwerk an neuen Ideen zündet das Injoy Köflach, mit 1.700 m2 Trainingsfläche das größte Fitnessstudio im Bezirk im neuen Jahr.

KÖFLACH. Das Projekt "Injoy 2020" punktet mit vielen neuen attraktiven Angeboten. Mit der Rückkehr als "Chef" seines Studios begeht Walter Stückler sein Drei-Jahrzehnte-Jubiläum in der Fitnessbranche in Köflach. vorgestellt wird das "neue" Injoy Köflach im Rahmen eines Tages der offenen Tür am 6. Jänner.

"Mein Sohn ist kürzlich 15 Jahre alt geworden und braucht seinen Vater nicht mehr ganz so sehr. Da bleibt mehr Zeit für Injoy. Außerdem bin ich mit 2020 seit mehr als 30 Jahren im Bereich Fitness aktiv und möchte neue Akzente für die Zukunft setzen", nennt Walter Stückler zwei Gründe für sein "Comeback" als Injoy-Geschäftsführer. Die Mitglieder und alle, die es noch werden wollen, dürfen sich auf eine Reihe von "Zuckerln" im Rahmen des Projektes "Injoy 2020" freuen.

Neue Geräte - erweiterte Öffnungszeiten

Stückler hat kräftig investiert, 40 neue Trainingsgeräte angeschafft und ein automatisches Zugangssystem installiert. Das ermöglicht neue, erweiterte und flexiblere Trainingszeiten (Montag bis Freitag von 6 bis 22.30 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag von 8 bis 20 Uhr).

Insgesamt stehen den Mitgliedern nun 1.700 m2 Trainingsfläche zur Verfügung. Denn mit der Mitgliedschaft im Injoy ist automatisch eine Mitgliedschaft im X-Large Studio im Volksheim verbunden. "Wer neben dem Training in einem Premium-Studio einmal Lust verspürt, seine Muskeln in einem echten Oldschool-Studio zu stählen, kommt im X-Large voll aufs eine Rechnung", betont Stückler.

2020 ebenfalls neu: In der Mitgliedschaft ist die Nutzung der Powerplate und der Rückentherapie enthalten. Darüber hinaus wird der für viele Beschwerden im Bereich des Haltungs- und Bewegungsapparates verantwortlichen Muskelverkürzung der Kampf angesagt. Dafür werden ein Bewegungszirkel und Muskellängentraining angeboten.

Größter Functionalbereich im Bezirk

Ab April steht im Injoy in der Lipizzanerstadt auch der größte Functionalbereich im Bezirk Voitsberg zur Verfügung. Dort ertüchtigen sich die Mitglieder mit Seilen, Autoreifen u.v. m. Im Functionalbereich geht es vor allem um differenzierte Kraft, Mobilität, Geschmeidigkeit und Verletzungsprävention. Ausgebaut wurde in den letzten Wochen auch der Café- und Thekenbereich - und der überrascht mit einem ganz besonderen Angebot für die Mitglieder. Verlängerter, Cappuccino, Caffé Latte & Co sind gratis.

Trotz der getätigten Investitionen und neuen Features wurde die "Preisschraube nicht nach oben gedreht. Ganz im Gegenteil. "Eine Woche im Injoy ist ab 15.90 Euro zu haben. Ein Beitrag, den man sich - so bin ich überzeugt - im Sinne der eigenen Fitness und Gesundheit leisten kann", unterstreicht Stückler.

Der Bevölkerung der Lipizzanerheimat präsentiert sich das "neue" Injoy Köflach am Dreikönigstag, dem 6. Jänner 2020, mit einem Tag der offenen Tür von 10 bis 18 Uhr.