Gute Nachrichten für die HSG Remus Bärnbach/Köflach. Spitzengoalie Jovo Budovic verlängerte um ein Jahr.

BÄRNBACH. Sportlich läuft es für die HSG Remus Bärnbach/Köflach aktuell alles andere als rund, auch wenn die Derbyniederlage gegen die HSG Graz erst in allerletzter Sekunde passierte. Umso mehr freut es die sportliche Leitung des Vereins mitteilen zu dürfen, dass Goalie Jovo Budovic - bereits mehrmals "man of the match" - seinen Vertrag in der Weststeiermark um ein weiteres Jahr verlängert hat.

Vom serbischen Vizemeister

Budovic ist für das Abenteuer 1. Liga vom serbischen Vizemeister RK Metaloplastika Sabac nach Bärnbach gekommen und hat sich von Anfang an pudelwohl gefühlt. Nicht nur menschlich, auch am Spielfeld ist Budovic eine Bereicherung für die Mannschaft und konnte in etlichen Spielen sein großes Können unter Beweis stellen. Auch zuletzt im Derby war er das Um und Auf und hielt das Match mit seinen Paraden bis zum Schluss offen. Budovic spielt ligaunahbängig ein weiteres Jahr im Tor der HSG Remus.