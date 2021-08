Der Kainacher Bergsprint war die einzige Laufdisziplin über die vielen Jahre, die LC-Weststeiermark-Läuferin Karoline Dohr noch nie in Angriff genommen hat. Nun war es aber so weit: 18,5 km und mehr als 600 Höhenmeter waren die Herausforderung. Und das bei nicht optimalen Terrain-Bedingungen.

KAINACH. Schon beim Start gab es aufgrund des Starkregens eine Verzögerung von 30 Minuten. Um 9.35 Uhr gab es dann den Startschuss. Zuerst ging es 4 km auf Asphalt, dann über erdige, rutschige und steile Passagen Richtung Hl. Wasser. Nach dieser Hürde war die originale Bergmarathon-Strecke Richtung Römaskogel, Fürstaller-Kreuz und über die Friedhofschleife nach Kainach zu laufen. Immer wieder begleitet von richtig starken Regenschauern.

Start-Ziel-Sieg

Karoline Dohr ging gleich von Anfang an mit einigen Herren in die Führungsgruppe. So konnte sie souverän einen Damen Start-Ziel Sieg herauslaufen. In der absolut starken Zeit von 1:42 Stunden erreichte sie das Ziel. Vor ihr nur sechs junge Männer. „Es war unglaublich zu laufen, meine schnellen glatten Wettkampfschuhe waren im rutschigen Gelände nicht die richtige Wahl, da gab es einige Passagen, wo ich mich an Ästen und Büschen festhalten musste. Die Temperaturen waren optimal, der Starkregen und der Nebel waren irgendwie mystisch. Wirklich ein toller Lauf“, kommentierte die strahlende Siegerin ihre Eindrücke. „Jetzt habe ich alle Laufdisziplinen, die jemals in Kainach stattgefunden haben, gewonnen. Das macht mich unglaublich stolz."

Auf der Laufstrecke und im Ziel wurde sie von ihren LC-West-Kollegen angefeuert und unterstützt. Schade war es für den Veranstalter TUS Kainach, der alles so perfekt organisiert hatte, dass exakt an diesem so wichtigen Tag das Wetter nicht mitgespielt hat.