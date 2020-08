Nur drei Wochen nach der ersten Landesmeisterschaft der steirischen Großkaliberschützen, welche am Schießstand des SV Eisenerz stattfand, entbrennt am Schießstand des WSV Jagerberg von 14. - 15. August 2020 unter den Sportschützen erneut der Kampf um eine Goldmedaille im Großkaliberschießen.

Bei dieser Landesmeisterschaft wird ein 40-Schuss Programm mit Faustfeuerwaffen des Kalibers 9mm oder .38 Spezial und aufwärts geschossen. Das Ziel ist jedoch deutlich schwieriger zu treffen, denn der mit 10 gewertete Mittelring ist mit 5cm Durchmesser auf der Präzisionsscheibe gerade einmal halb so groß wie bei der Landesmeisterschaft Ende Juli – und das auf einer Distanz von 25m.

Rekordschütze des SC Voitsberg

Unter den Teilnehmern befinden sich mit Johann Krenn vom SC Voitsberg und Gerhard Knaus vom Kapfenberger SV wahre Rekordschützen:

Krenn ist 10facher Landesmeister, 6facher österreichischer Meister und erzielt in der Klasse Senioren 3 nach wie vor Traumergebnisse.

Knaus, beruflich u.a. 4 Jahre beim Bundesheer tätig, kann bereits 9 Landesmeistertitel vorweisen und ist ebenfalls im Besitz eines österreichischen Meistertitels.

Zusätzlich zum sportlichen Aspekt bietet die Teilnahme an Schießwettkämpfen auch praktische Vorteile: so dient diese als Nachweis der Befähigung zum Umgang mit einer Schusswaffe, welche im Rahmen der alle 5 Jahre stattfindende, waffenrechtlichen Überprüfung durch die Polizei vorzuweisen ist.

Wer es vorzieht, sein Schießtraining ohne Mitgliedschaft in einem Verein zu absolvieren, hat etwa mit den Schießstätten im Zangtal, in Tillmitsch oder Allerheiligen die Möglichkeit dazu.