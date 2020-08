Karoline Dohr holt beim Berglauf in Graden den souveränen zweiten Platz.

KÖFLACH. So kann die Laufsaison weitergehen. Beim ersten Wettkampf in der Saison 2020 – und das gleich beim knackigen Lipizzanerheimat-Berglauf in Graden – lieferte das Aushängeschild des LC Weststeiermark, Karoline Dohr, ein mehr als respektables Ergebnis ab. Auf der 4,2 km langen und 400 Höhenmeter betragenden "Kurzstrecke" spurtete sie als Gesamt-Fünfte ins Ziel, als zweitbeste Dame verfehlte sie nur ganz knapp den Tagessieg.

Nervosität beim Start

Die Veranstaltung, "alles coronakorrekt", war bestens organisiert, das Wetter optimal, die Laufstrecke selektiv und für Karoline Dohr endlich einmal ein Wettbewerb. "Ich war am Start schon sehr nervös, war das doch heuer mein erster Wettkampf. Der erste Kilometer war noch relativ flach, dann verlangten die Steilstücke ab dem Sattelhaus alles von mir ab. Mit der Zeit von 30:27 Minuten bin ich absolut zufrieden. Anscheinend habe ich die Corona-Zeit gut für die Vorbereitung genützt", resümierte Dohr stolz ihren Auftritt. "Der Veranstalter hat sich große Mühe gegeben. Eine wirklich gute Organisation bei über 120 Läufern", lobte Dohr den LTV Köflach.