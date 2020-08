Am Samstag, dem 12. September, findet nach sechsmonatiger Handballpause das erste Heimspiel der HSG Remus Bärnbach/Köflach gegen den UHC Krems in der Sporthalle Bärnbach statt.

BÄRNBACH. Es ist kein Saisonauftakt wieder jeder andere, denn Corona bestimmt den Sport-Alltag massiv. Und so mussten sich die Verantwortlichen der HSG Remus ein Sicherheitskonzept austüfteln, dass nur in der Bärnbacher Sporthalle zum Tragen kommen kann. In Köflach trainieren nun die Nachwuchsteams.

Und hier sind die Maßnahmen:

- Zutritt ausnahmslos mit gültigem Ticket

- Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren - Eintrittspreis 6 Euro

- Kinder unter 6 Jahren freier Eintritt (Platz am Schoß der Eltern)

- Nur registrierte Sitzplätze (keine freie Platzwahl)

- Keine Stehplätze in der Halle

- Registrierung vor Betreten der Halle (Ausnahme Saisonkartenbesitzer)

- Maskenpflicht (ab 6 Jahren) ab Betreten der Halle

- Am Sitzplatz muss keine Maske getragen werden

- Von jedem Besucher werden der Name und die Telefonnummer erhoben und 21 Tage gespeichert

- Das Betreten des Spielfeldes ist für Besucher verboten (gilt auch für Kinder)

- Zuschauern ohne Mund-Nasen-Schutz wird kein Einlass gewährt!

All diese Maßnahmen sind erforderlich, um Heimspiele mit Zusehern überhaupt gewährleisten zu können. Auch für den Verein ist die Umsetzung eine große organisatorische und finanzielle Herausforderung und daher bittet die HSG ihre Fans um Verständnis für die gesetzten Maßnahmen.