War das bitter! Im Köflacher Hexenkessel verlor die HSG Remus gegen Graz mit 26:27.

KÖFLACH. In der Weststeiermark hatte man sich nicht gerne an das letzte Steirer-Derby gegen die HSG Holding Graz zurück erinnert, denn im November gab es eine klare 20:32-Niederlage. Ganz anders präsentierten sich die Weststeirer diesmal in der randvollen Köflacher Sporthalle. Gleich in den Anfangsminuten gab es Emotionen, rassige Spielszenen und schöne Kombinationen. Bereits in der vierten Spielminute war Otmar Pusterhofer, Weststeirer im Diensten der Grazer, nach einem Foul das erste Mal auf der Spielerbank. Während bei der HSG Remus Deni Gasperov das Zepter schwang und Rückraumspieler Djurdjevic immer wieder gut in Szene setzte, stand Daniel Dicker ihm um nichts traf und traf vor allem vor der Pause aus allen Lagen. Kurz vor Seitenwechsel setzten sich die Grazer mit 17:14 etwas ab.

Budovic hielt großartig

Nach der Pause stand vor allem ein Spieler im Mittelpunkt. HSG Remus-Goalie Jovo Budovic zog eine Wand im Tor auf und ließ neun Minuten keinen Treffer zu. Mit einem 4:0-Lauf konnten sich die Weststeirer das erste Mal an diesem Abend mit 18:17 eine Führung erkämpfen - die Halle tobte. Die Grazer ließen nicht locker und so stand das Spiel auf Messers Schneide. Mit den Fans im Rücken kämpften sich die Weststeirer erneut heran und Stephan Wiesbauer sorgte zehn Minuten vor dem Ende für die neuerliche Führung.

Krimi bis zum Schluss

Der Krimi nahm seinen Lauf. Während Hallmann in der 57. Minute die Grazer 25:24 in Führung brachte, glich Filip Bonic mit dem nächsten Angriff stand es 25:25. Doch am Ende fehlte das letzte Quäntchen Glück, aber auch die Durchschlagskraft für einen Derby-Sieg. 45 Sekunden vor Schluss traf Graz-Kapitän Dicker mit seinem zehnten Treffer zum 26:25. Gasperov konnte noch einmal ausgleichen, doch Sekunden vor dem Ende schoss ausgerechnet Ex-HSG Remus-Spieler Stephan Jandl den 27:26-Endstand für Graz heraus. Während die Grazer mit diesem Sieg die Chance auf das Viertelfinale noch lebt, muss sich die HSG Remus schon ziemlich fix mit der Relegation um den Klassenerhalt auseinandersetzen.

"Meine Mannschaft hat vor allem in der zweiten Halbzeit alles gegeben und gekämpft bis zum Ende. Das war trotz der Niederlage ein weiterer Schritt in die richtige Richtung", sagte HSG-Remus-Trainer Vladimir Vujovic. Sein Grazer Kontrahent Romas Magelinkas zollte den Weststeirern Respekt: "Eigentlich hätte das Spiel keinen Verlierer verdient, aber ich bin mit dem Sieg natürlich sehr zufrieden. Nach dem Cupsieg am Mittwoch über West Wien war klar, dass uns am Ende etwas die Kraft ausgehen wird."