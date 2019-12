Nach dem Erfolg im März, konnten die Schützen des SV Rosental ihre Erfolgsserie am Ende des letzten Jahres ebenfalls fortsetzen.

Bei den Bewerben um den Wanderpokal der Schützenrunde Bärnbach belegten die Schützen des SV Rosental in der Klasse "Luftgewehr aufgelegt Gäste Allgemein" beinahe geschlossen die Plätze eins bis sechs. Wiederum mussten die Vereinskameraden Franz Tappler, Klaus Marath, Günter Tappler und Egon Magg anerkennen, dass Werner Zöhrer zurzeit unangefochten die Nummer 1 ist.

Beim Länderkampf Niederösterreich-Burgenland-Steiermark-Wien siegte bei den "Sen 1 aufgelegt" Marath vor Magg und Tappler. Mit einem sensationellen Ergebnis holte sich Zöhrer auch in diesem Bewerb den Sieg vor seinen Vereinskollegen Tappler. Damit gelang dem SV Rosental der Sieg für Steiermark 1. Auf dem dritten Platz platzierte sich Steiermark 2 mit der einer reinen Rosentaler Mannschaft.

Österreichische Meisterschaft 2020

Bei der ASKÖ Landesmeisterschaft in Bärnbach siegte Marath vor Tappler und Magg in den Klasse Senioren 1. Zöhrer erreichte wieder ein Spitzenergebnis bei den Senioren 2. Damit stellte der SV Rosental in beiden Klassen den ASKÖ Landesmeister im Bewerb "Stehen aufgelegt". In der Mannschaftswertung siegte Rosental 2 vor SV Enzian/Spital und Rosental 1.

Mit diesen Ergebnissen haben die Rosentaler Schützen gute Aussichten, sich für die Österreichische Meisterschaft 2020 in Dornbirn zu qualifizieren.