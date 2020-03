Kürzlich fanden in Frohnleiten die Crosslaufmeisterschaften vom STLV statt.

In der MU-18 Klasse über 3.600 m präsentierte sich der TUS Kainach-Nachwuchsläufer Raphael Siebenhofer nach einer starken Hallensaison im Cross noch stärker, siegte in 11:55 und wurde damit auch Dritter bei den Männern.

Bei der WU-16 über 2.400 m lief vom TUS Kainach Chiara-Marie Siebenhofer auf den großartigen zweiten Platz in 9:25.

Auf den ersten Platz lief auch Julia Strauss vom TUS Kainach in der Klasse WU-14 über 1.200 m in 4:55.

Vom TUS Kainach konnten sich ebenfalls Anja Strauss und Stefan Seifried in ihren Klassen Top-Platzierungen erlaufen.