Bei der steirischen Meisterschaft im Bankdrücken und Kraftdreikampf in Ottendorf nahmen fünf Athleten des Vereins Kulmers Kraftdreikampf mit viel Erfolg teil.

Neben den erfahrenen Athleten Peter Guttner, Klaus Kaufmann und Thomas Saurer feierten Jochen Hendl und Lukas Brunner ihr Debüt. Die professionelle Wettkampfbetreuung übernahm wie gewohnt Niki Kulmer, der die Athleten zu Höchstleistungen motivierte.

In der Klasse -83 kg absolvierte Jochen Hendl einen sehr konzentrierten Wettkampf und erreichte den achten Platz.

Klaus Kaufmann konnte in der gleichen Gewichtsklasse nicht an seine alten Erfolge anknüpfen und schrammte knapp am Stockerlplatz vorbei.

Trotz optimaler Vorbereitung in der Corona Zeit im eigenen Trainingskeller wurde Thomas Saurer wegen drei Fehlversuchen Fünfter in der Klasse bis 93 kg.

Bei den schweren Jungs übertrafen die beiden Top-Athleten Peter Guttner und Lukas Brunner die Erwartungen. Schon die Vorbereitung der beiden Trainingspartner im Fitnessstudio Kulmers lief perfekt. Der Debütant Lukas Brunner, der sogar mit einem eigenen Fanclub für Stimmung sorgte, ließ keine Zweifel aufkommen, wer der stärkste Steirer in der Klasse über 120 kg ist. Höchst konzentriert stellte der „Büffel“ aus Voitsberg drei österreichische Juniorenrekorde im Kraftdreikampf auf und sicherte sich zusätzlich am Vormittag mit nur einem Versuch den Landesmeistertitel im Bankdrücken in der Klasse über 120 kg.

Der Obmann des Vereins Peter Guttner sicherte sich ebenfalls Gold in der Klasse bis 105 kg beim Bankdrücken und im Kraftdreikampfbewerb. Mit seinen neuen persönlichen Rekorden in allen drei Disziplinen (245 kg Kniebeugen, 165 kg Bankdrücken, 265 kg Kreuzheben) konnte er von allen Startern an diesem Tag das meiste Gewicht bewältigen.

Das Resümee Niki Kulmers zu den Bewerben: „Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit den Leistungen unserer Athleten. Tom ist noch sehr jung und muss versuchen seine PS auf die Wettkampfplattform zu bringen. Lukas, unser „Büffel“, hat einen sensationellen Wettkampf abgeliefert und ist mit seinen 23 Jahren mit Sicherheit eine Zukunftshoffnung. Es hat sich auch in diesem Wettkampf gezeigt, warum Peter unser Obmann ist."