Lara Schützenhofer holte bei den österreichischen Meisterschaften den Vizemeistertitel für den KSV Söding. Georg Tatzer und David Kropf landen auf Platz vier.

Coach Dieter Vodovnik machte sich mit seinen Schützlingen Georg Tatzer, David Kropf und Lara Schützenhofer auf den Weg nach Bad Vigaun zu den österreichischen Meisterschaften der Kadetten im freien Stil und Mädchen.

David Kropf rang in der starken Gewichtsklasse bis 55 kg. Er konnte dabei seinen ersten Kampf souverän gewinnen. Leider verlor er seinen darauffolgenden Kampf und schrammte somit knapp an einem Stockerlplatz vorbei. Er musste sich mit den vierten Platz begnügen.

Ähnlich erging es seinem Teamkollegen Georg Tatzer in der Gewichtsklasse bis 65 kg. Auch er landete in einer starken Gruppe und erwischte einen sehr guten Start. So gewann auch er seinen ersten Kampf. Er musste danach aber ebenso eine Niederlage einstecken und landete ebenso ganz knapp nicht auf dem Podest. Es blieb beim guten vierten Platz.

Besser erging es Lara Schützenhofer in der Gewichtsklasse bis 36 kg, welche für die Södinger einen Vize-Staatsmeistertitel bei den Mädchen erringen konnte. Sie kämpfte in einer starken Gruppe sehr tapfer mit und holte somit die Silbermedaille für die Brave Hearts.

Im griechischen Stil gingen Kropf und Tatzer am nächsten Tag noch einmal auf die Matte und erreichten den vierten und sechsten Platz.

Dieter Vodovnik: "Wir absolvieren mit unserem Nachwuchs ein sehr reges Programm. Mit jedem Kampf, jedem Turnier lernen sie dazu und werden besser."

Das nächste Turnier sind die österreichischen Meisterschaften der Junioren und Kadettinnen/Juniorinnen in Steinbrunn am 4. April. Das Ladislav Mlynek-Gedenkturnier wurde auf den 16. Mai verschoben.