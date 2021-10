Die Stockschützen des ESV SP Pongratz Kowald Voitsberg eroberten in der Champions League und bei der ASKÖ-Bundesmeisterschaft jeweils Silber.

PASSAU. Die erfolgreichen Eisstocksportler von Voitsberg nahmen heuer erstmals an der internationalen Stocksport Champions League, einem europaweiten Vergleichswettbewerb im Stocksport, teil. Mit Vorrunden-Siegen auch über den Staatsmeister EV Straßwalchen kämpften sich die Voitsberger bis in das Finalturnier nach Passau durch. Im ersten Halbfinale konnte man gegen St. Willibald gewinnen und zog ins große Finale ein. Das Endspiel gegen den ESV Wang ging jedoch mit 1:5 verloren. Allerdings konnte Mannschaftsführer Heimo Ofner nicht nach Passau mitfahren und fieberte von zu Hause aus mit. Für den ersten Auftritt in diesem Bewerb ist dieser zweite Platz auf jeden Fall ein beachtliches Ergebnis.

Silber in Kärnten

Auch bei der ASKÖ-Bundesmeisterschaft bei der ASKÖ-Bundesmeisterschaft in Kärnten gelang dem ESV Kowald Voitsberg den Sprung auf das Stockerl, wiederum mit Platz zwei. Nach einem sehr durchwachsenen Start schafften die Weststeirer mit einer sehenswerten Aufholjagd noch den Sprung auf das Siegerpodest. Diesmal hatte der amtierende Staatsmeister EV Straßwalchen die Nase vorne.

