Die Stadtwerke Voitsberg baut eine Ökostromanlage um 1,5 Millionen Euro.

VOITSBERG. Spektakulärer Bau am Voitsberger Schlossberg. Nördlich der Höhenstraße wird in südwestlicher bzw. südöstlicher Lage eine moderne Photovoltaikanlage auf einer Fläche von 17.000 Quadratmetern errichtet. Bereits 2013 gab es die ersten Planungen, aber erst jetzt kann die Anlage finalisiert werden, weil die Preise für die PV-Module stark gesunken sind. Auf dem ehemaligen Bergbaugelände starten die Errichtungsarbeiten voraussichtlich im September, vorbehaltlich aller Genehmigungen und Ausschreibungen. Im Dezember soll die Ökostromanlage bereits stehen und mit einer Leistung von 1,3 MWp ans Netz gehen.

420 Haushalte

Mit einer Modulfläche von 6.700 Quadratmetern können rund 1,5 GWh Ökostrom erzeugt werden, das entspricht einem durchschnittlichen Jahresstrombedarf von 420 Haushalten. Damit können rund 660 Tonnen CO2-Emissionen jährlich vermieden werden. Das Neue daran ist, dass sich die Bürger bei diesem Projekt finanziell beteiligen können. Die Beteiligung erfolgt auf Basis eines Sale-and-lease-back-Vertrages, mit dem der Kunde die Module erwirbt und gleichzeitig wieder an die Stadtwerke Voitsberg verleast. Dafür erhält der Kunde eine lukrative Verzinsung von 2,125% auf der nächsten Stromrechnung gut geschrieben. Bis zu 3.000 Module werden den Kunden der Stadtwerke Voitsberg angeboten. "Eigener Strom zum Anschauen sozusagen", meinte Stadtwerke-Geschäftsführer Manfred Wehr.

Vorzeigeprojekt

Die Stadtwerke Judenburg, Strategiepartner der Voitsberger, waren schon zwei Mal mit so einem Modell erfolgreich. "Das erste Projekt war dreifach überzeichnet, so groß war der Andrang", sagte Wehr. "Diese Anlage zeigt, dass unsere Stadtwerke Voitsberg in der Lage sind, auch große, zukunftsträchtige Vorzeigeprojekte umzusetzen. Mit diesem Ökostromprojekt investieren wir in saubere Energie und bieten unseren Bürgern gleichzeitig die Möglichkeit an unserem Erfolg teil zu haben.", lobte Bgm. Bernd Osprian dieses Vorhaben.

Die Stadtwerke Voitsberg investieren heuer neben diesem Projekt zusätzlich drei Millionen Euro an Infrastrukturmaßnahmen. Die Schließung des Fachhandels am Voitsberger Hauptplatz ist kein Thema mehr. "Wir haben durch Umstrukturierung ein ordentliches Ergebnis erzielt, daher besteht keine Notwendigkeit, hier etwas zu ändern", versicherte Wehr.