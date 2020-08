Im neuen Lagerhauszentrum in Voitsberg liefert eine Biomasseheizung Wärme für ein Nahwärmenetz und die neue Tankstelle ist mit einer Notstromversorgung für einen Blackout-Fall ausgerüstet.

VOITSBERG. Die letzten Arbeiten zur Fertigstellung des neuen Lagerhauszentrums Voitsberg laufen auf Hochtouren: Fertigstellung der Kundenparkplätze, Errichtung einer attraktiven Ausstellungsfläche beim Kreisverkehr, die Neugestaltung der Innenfläche des Kreisverkehrs und Errichtung der Werbeschilder sind die Herausforderungen der nächsten Wochen. Im Innenbereich wird an der Einrichtung der Büros und des GenussWirtes gearbeitet. Das Wesentlichste am neuen Lagerhauszentrum Voitsberg ist jedoch eine perfekte Warenbestückung, individuelle Beratungszonen und vor allem ein großzügiger und ganz besonderer GenussLaden mit bäuerlichen Spezialitäten aus der Region.

Premiere im Bezirk

Die neue "Lagerhaus Tankstelle" spielt alle technischen Möglichkeiten. Sie ist an der Notstromversorgung des Gesamtstandortes angeschlossen und ist damit die einzige öffentliche "Blackout-Tankstelle" im Bezirk Voitsberg. Selbst bei einem großräumigen und langen Stromausfall wird die Tankstelle aus dem firmeneigenen Notstromnetz, das mit einem 120 PS-Traktor angekoppelten Generator mit einer Leistung von 40 kVA betrieben wird, versorgt.

Die Tankstelle steht als Selbstbedienungtankstelle allen Kunden an sieben Tagen die Woche und täglich 24 Stunden zur Verfügung. Die Bezahlung erfolgt mit den Lagerhaus-Tankkarten mit allen nationalen und internationalen Flottenkarten, mit Kreditkarten, mit der Bankomatkarte oder auch mit Bargeld.

An den Zapfsäulen steht neben regulären Dieselkraftstoff ohne Bioanteil ein "Protect Diesel" als Premium-Produkt sowie bei den Vergaserkraftstoffen "Super 95" auch ein "Highspirit"-Benzin mit 100 Oktan zur Verfügung. Sowohl an den Pkw-Zapfsäulen, als auch an Hochleistungs-Lkw- Zapfsäulen wird für die modernen Dieselmotoren zur umweltfreundlichen Abgasreinigung der "ADBLUE-Zusatz" angeboten. Versorgt wird die Tankstelle mit unterirdischen Lagerbehältern mit einer Gesamtkapazität 110.000 Liter.

Alle Kunden, welche bereits jetzt Interesse an einem sicheren Treibstoffbezug in einer Blackout Situation haben, können unter der E Mailadresse Energie@Lagerhaus.GrazLand.at ihre persönliche Lagerhaus Card mit Tankfunktion anfordern.

Moderne Biomasseheizung

Das Lagerhauszentrum wird mit einem Biomasseheizwerk mit einer Gesamtleistung von 930 kW mit Wärme versorgt. Drei Heizkessel der Firma Hargassner nach dem neuesten technischen Standard sind das Herzstück der Anlage. Diese sind in Kaskade geschaltet, sodass je nach Wärmebedarf jeweils ein, zwei oder nur bei extremer und lang anhaltender tiefster Frostperiode alle drei Kessel in Betrieb sind. Diese Anlage mit einem zusätzlichen Pufferspeicher mit einem Volumen von 24.000 Liter und einer Bauhöhe von acht Metern garantieren eine absolute Versorgungssicherheit. Diese ist besonders wichtig, da neben dem Lagerhauszentrum mit einem Nahwärmenetz auch noch die angrenzenden Nachbarbetriebe Autohaus Scheer und der Dachdecker- und Spenglerbetrieb Altenburger mit Wärme versorgt werden.

Das Biomasseheizwerk, aber auch das Nahwärmenetz und die gesamte Installation des Standortes mit Wärmeversorgung, Klima- und Kälteanlagen, aber auch die Wasserinstallationen mit sämtlichen Sanitäranlagen wurden von der hauseigenen Installationsabteilung unter der fachlich und technisch perfekten Leitung von unserem Meister Wolfgang Kollegger ausgeführt. Dieses höchste Know-How für Biomasseheizanlagen, aber auch für alle anderen Installations-dienstleistungen steht natürlich ständig auch für unsere Kunden zur Verfügung. Der Rohstoff für die Heizanlage wird von bäuerlichen Mitgliedern und damit Eigentümern der Lagerhausgenossenschaft Graz Land in einer Menge von rund 2.500 m² pro Jahr je nach Kältegrad des Winters angeliefert. Damit wird nicht nur ein nachhaltiger biogener Brennstoff mit hoher CO²-Einsparung verwendet, sondern es bleibt auch die Wertschöpfung in der Region.