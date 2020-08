Am 14. August 2020 stand der Hauptplatz in Voitsberg ganz im Zeichen von italienischem Urlaubsfeeling. Bestens vorbereitet vom Stadtmarketing unter Frau Mag. Evelyne Oswald beteiligten zahlreiche Handelsbetriebe und Gastronomen am Ciao Italia.

Nach der Begrüßung von Thomas Mayer, dem Veranstaltungsbeauftragten der Stadtgemeinde Voitsberg, unterhielten von 16 – 18 Uhr „Ingo Herzmaier“ auf seinem Saxophon und ab 18 Uhr „Martini Rosso“ die zahlreichen Gäste mit exklusiver Cocktail- & Tanzmusik.

Dazu gab es auch einen langen Einkaufsabend, die Geschäfte hatten bis 20 Uhr geöffnet.

Nächste Veranstaltungen am Michaeliplatz:

21.August um 19 Uhr - Lilly Naneen und die Gigolos

28.August um 19 Uhr - „Sir“ Oliver Mally

4.September um 18 Uhr – Christian Zach

11.September um 19 Uhr – Dominik Ofner

25.September um 18 Uhr – CD-Präsentation Voitsberger Jagamusi/Mooskirchner

Text und Fotos: Walter Ninaus