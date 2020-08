Am Voitsberger Hauptplatz öffnete ein Concept-Store am Samstag seine Türen.

VOITSBERG. Als "Der Stadtmarkt – Genuss, Handwerk und Mehr" bietet das Geschäft ein breit gefächertes Sortiment: von saisonalen Produkten bis hin zu besonderen Geschenksideen. Kundinnen und Kunden erleben eine kulinarische Vielfalt aus der Region, entdecken besondere Schmankerln und kreative Produktkompositionen. Es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, Produkte zu verkosten und das Geschmackserlebnis gleich vor Ort zu genießen. "Der Stadtmarkt“ neben der Galerie zum Schlossbergtor lädt ein zum Verweilen, zum Stöbern und zum Ideen sammeln, wenn es sich um besondere Geschenke handelt.

15 Unternehmer dabei

"Der Stadtmarkt" wird als Concept-Store unter den Fittichen von "akzente" geführt - ein innovatives Modell des Einzelhandels, an dem sich derzeit 15 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region beteiligen. Als erste betreibt die Kunstkeramikerin Barbara Ehrenreich aus Stallhofen im August den Stadtmarkt in Voitsberg.Zur Eröffnungen kamen die Bgm. Bernd Osprian (Voitsberg) und Franz Feirer (Stallhofen) sowie Vize-Bgm. Manfred Prettenthaler. "Der Concept-Store richtet sich auch an jene Unternehmerinnen und Unternehmen, die gerade erst mit ihrer eigenen Marke den regionalen Markt erproben und so Standorte und Produkte unter realen Bedingungen für einen bestimmten Zeitraum von beispielsweise mehreren Wochen testen.", sagte Bernd Osprian bei der Eröffnung.

"Wir nehmen gerne noch weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter auf, denn wir haben noch Platz", sagt akzente-Geschäftsführerin Dorothea Sauer. "Weitere Betreiber stehen schon in den Startlöchern, wir werden monatlich wechseln."