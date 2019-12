Am 17. und 18. Jänner findet in der Sporthalle Voitsberg die Berufsinformationsmesse statt.

VOITSBERG. Wenn es ums Thema Bildung geht, gilt Voitsberg als Vorzeigebeispiel. Im Bezirk werden neben zahlreichen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten auch kostenlose Beratungsangebote und Aktionen zum Thema Bildungs- und Berufsorientierung gesetzt. Darüber hinaus sorgt eine Berufsinformationsmesse Mitte Jänner für einen Einblick in das vielseitige Bildungsspektrum des Bezirks.

Viele kostenlose Möglichkeiten

Im Bezirk Voitsberg und im gesamten Steirischen Zentralraum (Bezirk Voitsberg, Bezirk Graz-Umgebung, Stadt Graz) werden zahlreiche, kostenlose Möglichkeiten geboten, um sich umfassend über die zukünftige Berufswahl und Ausbildung zu informieren. diese Beratungsangebot werden von verschiedenen Institutionen durchgeführt. Das gesamte Angebot deckt alle Altersgruppen ab und gewährleistet die bestmögliche Orientierung für Bildung Beruf.

Sämtliche Beratungsmöglichkeiten vom Kindes- bis zum Erwachsenenalter im Bezirk finden Sie auf der Website des Regionalmanagements www.zentralraum-stmk.at/projekte. Der Bezirk punktet mit einem umfassenden Ausbildungsangebot. Neben Fachschulen, maturaführenden Schulen und der Polytechnischen Schule sowie den unterschiedlichen Neuen Mittelschulen gibt es zahlreiche Ausbildungsbetriebe. Insgesamt gibt es im Steirischen Zentralraum mehr als 1.400 Betriebe, welche Lehrlinge ausbilden.

Die Berufsinformationsmesse "Im Galopp in die Zukunft - Die Berufsinfomesse der Lipizzanerheimat" ermöglicht Interessierten ein persönliches Kennenlernen von Unternehmen und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bezirk. Diese findet von Freitag, dem 17. Jänner, bis Samstag, dem 18. Jänner 2020, in der Sporthalle Voitsberg statt. Als besonderes Highlight wird es in diesem Jahr am Samstag zwischen 11 und 13 Uhr ein professionelles Bewerbungsfotoshooting geben. Die Besucherinnen und Besucher können dabei ohne Voranmeldung einfach während der Messe vorbeischauen und sich mit der Unterstützung einer Stylistin ablichten lassen. Das bearbeitete Foto wird im Anschluss innerhalb einer Woche per Mail zu geschickt. Umgesetzt wird die Berufsinfomesse vom Regionalmanagement Steirischer Zentralraum als Projektträger und sie wird durch Regionsmittel unterstützt.

Meine Idee für Voitsberg

Dass Bildung für Jugendlich auch in der Freizeit ein wichtiges Thema ist, zeigte das Beteiligungsformat "Meine Idee für Voitsberg". Bei diesem Projekt, das in diesem Jahr auf Initiative des Voitsberger Bgm. Bernd Osprian in Kooperation mit dem Regionalen Jugendmanagement Steirischer Zentralraum und Streetwork Voitsberg ins Leben gerufen wurde, wurden junge Menschen nach ihren Ideen für die Stadt Voitsberg befragt. Diese wünschten sich vor allem Aufenthaltsräume, verschiedenste Ausflüge mit interaktiver Wissensvermittlung und zu regionalen Unternehmen sowie Aktionen und Maßnahmen im Bereich der Nachhaltigkeit und Umweltbildung.

Auch zukünftig besteht die Möglichkeit für Gemeinden, durch die Zusammenarbeit mit dem Regionalen Jugendmanagement ein bedarfsgerechtes Angebot für Jugendliche unter Anwendung innovativer Beteiligungsformate zu entwickeln.