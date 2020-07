Im neuen Lagerhauszentrum in Voitsberg entsteht eine neue Reparatur- und Servicewerkstätte für Traktore, Baumaschinen, PKW und Kleingeräte mit höchster technischer Ausstattung.

VOITSBERG. Der Countdown bis zur Eröffnung des neuen Lagerhauszentrums in Voitsberg in zwei Monaten läuft. Intensive Arbeiten für die Errichtung der Kundenparkplätze, der Außenanlagen und Fertigstellung der Tankstelle sind im Gange. Im Innenbereich werden die Einrichtungen für die Werkstätte, für das Verwaltungsgebäude und für den "GenussWirt" fertiggestellt. Im Lagerhausmarkt und im Glashaus wird bereits mit der Warenbestückung auf insgesamt 4.500 m2 Verkaufsfläche begonnen.

Modernste Werkstätten

Im Lagerhauszentrum Voitsberg entsteht die derzeit modernste Reparatur und Servicewerkstätte für Traktore, landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, für Baumaschinen sowie auch für Pkw und Kleintransporter.Für alle diese Fahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit bis 50 km/h, druckluftgebremste Anhänger auch über 50 km/h, sowie für alle Pkw und Kleintransporter bis 7,5 Tonnen Gesamtgewicht können die periodischen § 57a-Überprüfungen (Pickerl) durchgeführt werden. Zusätzlich kann dieses Service auch für einspurige Fahrzeuge, für Wohnmobile, aber auch für alle Pkw- und Spezialanhänger wie Pferdetransporter etc. angeboten werden.

Kran mit Traglast von 5 Tonnen

Die Landtechnikwerkstätte ist mit einem Hallenkran mit einer Traglast von fünf Tonnen ausgestattet und unterstützt damit die Mitarbeiter bei den verschiedenen Reparatur- und Montagearbeiten. Die neueste technische Ausstattung der Prüfstraßen, auch mit einem Bremsenprüfstand für Traktore, bieten den höchsten Standard für die Sicherheit der Fahrzeuge unserer Kunden.

Die neue Reifenservicestation steht für alle Fahrzeuge – vom Rasentraktor, über Pkw, Lkw, Anhänger und Spezialfahrzeuge bis zu den größten Traktorreifen von mehr als zwei Metern Durchmesser zur Verfügung. Die moderne Hydraulikschlauchpresse bietet Lösungen für sämtliche Reparaturen für alle Fahrzeuge und Geräte.Die Spezialwerkstätte für Kleinmotoren und Kleingeräte ist ebenfalls perfekt ausgestattet und bietet Reparaturlösungen für Rasentraktore, Rasenmäher, Freischneidegeräte, Motorsägen und Motorsensen, aber auch für alle übrigen Benzin- und Akkubetriebenen Gerätschaften.

Schlagkräftiges Ersatzteillager

Für Rasenroboter wird nicht nur die Installation und Kabelverlegung angeboten, sondern auch das Jahresservice und auf Wunsch eine Wintereinlagerung.Ein schlagkräftiges Ersatzteillager steht unseren Kunden von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 7.30 Uhr bis 17Uhr zur Verfügung. Darüber hinaus sind in dringenden Fällen auch Reparaturen im Rahmen des Sonn- und Feiertagdienstes, aber auch außerhalb der Öffnungszeiten über ein Notruftelefon möglich.

Diese umfangreichen Leistungen stehen im neuen Lagerhauszentrum Voitsberg, Am Vorum 2 ab 2. Oktober für alle Kunden zur Verfügung!