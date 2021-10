Christof Trummer und sein Team von Optik Trummer übersiedelten: Am 4. Oktober wurden die neuen Räumlichkeiten gegenüber der Raiffeisenbank in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 2 in Voitsberg eröffnet.

VOITSBERG. "Am 1. Oktober war der letzte Tag im alten Geschäft, in dem wir seit den 60er-Jahren arbeiteten. Das Wochenende nutzten wir zum Siedeln und eröffneten am 4. Oktober wieder", erzählt Trummer. "In der neuen Location haben wir jetzt 200 m2 Platz, wodurch wir unser Sortiment um fünf neue Marken erweitern konnten. Außerdem ist der Eingang sowie alle Räume barrierefrei und wir haben neue Geräte für die Vermessung", freut sich Trummer.

Christof Trummer und sein fünfköpfiges Team freuen sich über die neuen Räumlichkeiten.

Foto: Wiedner

hochgeladen von Selina Wiedner

Moderne Geräte

In den Wochen zuvor wurde in den neuen Räumlichkeiten auf Hochtouren gearbeitet. "Es ist alles neu, vom Boden bis zu den Wänden - jede Schraube", schmunzelt Trummer. Über 1000 Brillen stehen bei Optik Trummer zur Auswahl, die auf die Kunden individuell angepasst werden. "Mit dem neuen 'DNEye Scanner' können wir die biometrische Vermessung des Auges noch präziser durchführen. So ist es uns möglich, die Brillen zu 100 Prozent auf den Kundenbedarf hin anzupassen", erklärt Trummer.