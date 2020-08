Betriebsübernahme in einem Traditionsgasthaus in Graden

KÖFLACH. Der Voitsberger Wirtschaftskammer-Obmann und Köflacher Stadtrat Peter Sükar gratulierte zur Betriebsübergabe im Gasthaus Platzwirt in Graden durch die weibliche Hand der Familie Leitner. Die Seniorchefs Herta und Hans Leitner freuen sich, dass Tochter Barbara Reiner die Tradition fortführt und der Dorfwirt "Platzwirt" in Graden voll in weiblicher Hand erhalten bleibt.