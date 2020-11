Die Stadtgemeinde Köflach nimmt das Angebot der Firma BEST schon seit Jahren in Anspruch.

KÖFLACH. Zwischen der Stadtgemeinde Köflach mit Bgm. Helmut Linhart und der BEST GmbH mit Geschäftsführerin Sabine Wittmann herrscht seit vielen Jahren bestes Einvernehmen. "Wir nehmen das Angebot der Firma Best schon seit vielen Jahren immer wieder in Anspruch", bedankt sich Bgm. Linhart für die gute Zusammenarbeit. "Und wir sind damit auch sehr zufrieden." Allein im Rahmen der "Aktion 20.000" und der Nachfolgeaktion "Impulse 50 plus" wurden von der Stadtgemeinde auch Mitarbeiter übernommen, die von der Firma BEST die Chance bekamen, wieder am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Im Rahmen des Projekts "Aktion Gemeinde" wird vor allem in Spitzenzeiten der Bedarf an Arbeitskräften auch in Köflach immer wieder abgedeckt. "Die BEST GmbH ist immer wieder ein Sprungbrett für den ersten Arbeitsmarkt und auch wir stellen immer wieder Personal, das wir von Sabine Wittmann und ihrem Team vermittelt bekommen, im Rahmen unserer Möglichkeiten an", sagt Bgm. Helmut Linhart.

"Trotz der Corona-Krise konnten wir alle angeforderten gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassungen für die Gemeinden gewährleisten", sagt Wittmann. "Die Arbeit intensivierte sich nach dem Lockdown zusätzlich und unsere Ressourcen mussten gebündelt werden. Aber wir haben alle Herausforderungen gut gemeistert."