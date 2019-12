Ab 19. Dezember kehrt in Voitsberg "Weihnachtsruhe" vom Schwerverkehr ein.

VOITSBERG. Mit 20. März 2018 wurde die erste halbseitige Sperrei m Zuge der Sanierung des Umfahrungstunnels aktiv, ab kommenden Donnerstag, dem 19. Dezember, kehrt in Voitsberg "Weihnachtsruhe" ein. "Wie auf all unseren Großbaustellen gehen auch in Voitsberg die bauausführenden Firmen in den wohlverdienten Urlaub. Ab 7. Jänner geht es dann ins Finale, bis spätestens Ende Mai sollte der Tunnel in neuem Glanz ungehindert befahrbar sein", berichtet der alte und neue Verkehrslandesrat Anton Lang.

Für Schwerverkehr offen

Ab 19. Dezember wird die Unterflurtrasse Richtung Köflach für den Schwerverkehr über 7,5 Tonnen wieder geöffnet. "Dann bleibt der Tunnel durchgehend bis 7. Jänner Richtung Köflach auch für den Schwerverkehr offen, die erlaubt Höchstgeschwindigkeit beträgt dann 50 km/h. Mit der Öffnung von Donnerstag bis Sonntag konnten wir den Hauptplatz im Advent immens entlasten", so Projektleiter Jakob Kogler-Sobl von der A 16., Verkehr und Landeshochbau.

Im Nächsten werden dann noch die Montagearbeiten der Paneele und des Lärmschutzes abgeschlossen, die Betriebstechnik wird fertig gestellt und dann erfolgt der umfassende Probebetrieb.