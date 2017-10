Ambrosimuseum Partner im Leader-Projekt

04.10.2017, 16:05 Uhr

Die Vernetzung der Regionalmuseen in der Lipizzanerheimat schreitet voran.

Attraktiver Internetauftritt

Die Marktgemeinde Stallhofen freut sich sehr, mit dem Ambrosimuseum als Partner beim Leader-Projekt "Vernetzung der Regionalmuseen der Lipizzanerheimat" dabei zu sein. Mit diesem Projekt wird eine stärkere Kooperation der Museen untereinander sowie ein gemeinsames Marketing nach außen angestrebt, wodurch auch die kleineren Museen und Sammlungen, die zum Teil wahre Schätze beinhalten, und sowohl in der Region als auch bei den Gästen noch sehr wenig bekannt sind, vor den Vorhang geholt werden, informiert Leader-Managerin Elfriede Pfeifenberger.Nur ein kleiner Bruchteil der Museen in der Lipizzanerheimat ist bis dato auf einer Internetplattform mit einer professionellen Darstellung präsent. Im Rahmen des Projekts erfolgt ein einheitlicher, attraktiver, gemeinsamer Internetauftritt mit professionellen Fotos und einladenden Texten. Die Museen werden auch in einer gemeinsamen Broschüre zusammengefasst und in weiterer Folge über den Tourismusverband Lipizzanerheimat und das Tourismuskompetenzzentrum beworben.Außerdem konnten im Rahmen des Leader-Projekts neben der Inventarisierung durch Prof. Ernst Lasnik auch notwendige Sanierungsarbeiten im Ambrosimuseum durchgeführt werden, sodass das Museum wieder in neuem Glanz erstrahlt. Darüber freut sich Bgm. Franz Feirer. Durch dieses Leader-Projekt wird ein wichtiger Beitrag zum Erhalt des regionalen kulturellen Erbes für künftige Generationen geleistet.