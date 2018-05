Big Band Köflach: Das Konzert unter freiem Himmel

06.05.2018, 21:06 Uhr

Zwei feine Termine bieten Hotel und Therme NOVA heuer im Sommer auf.

Überraschungsmenü

Am 29. Juni ist es wieder soweit. In stimmungsvoller Atmosphäre wird die Big Band Köflach ihr Konzert unter dem Motto Latin, Jazz und Popular Music von Frank Sinatra bis Udo Jürgens zum Besten geben. Heuer dürfen sich die Zuhörer über einen ganz besonderen Überraschungsgast - nämlich die Vorband "A-W-A-K-E" aus Kapfenberg mit Sunset-Music, Rock & Reggae freuen.Neben den musikalischen Klängen unter freiem Himmel sorgt das NOVA Restaurant- und Küchenteam mit einem Überraschnungsmenü in mehreren Gängen für einen ganz besonderen Gaumengenuss. Eintrittskarten sind ab Ende Mai an der Hotelrezeptiuon und Thermenkassa erhältlich.Auf zwei weitere interessante Termine will das NOVA-Team bereits jetzt hinweisen. So findet am 28. Juli das "Fest in Weiß" statt. Das Hotel NOVA ist nicht nur für Kur- und Individualgäste eine kulinarische Top-Adresse, sondern auch für alle, die sich die köstlichen Gerichte der NOVA-Küchenchefs Gabriele Ranftl und Johann Rainer auf der Zunge ergehen lassen wollen. Neben dem Frühstücks-Mittags- und Abendbuffet wartet vor allem das Überraschungsmenü in vier bis sechs Gängen mit erlesenen Genüssen auf. "Ein idealer Anlass, mit der Familie, mit Freunden oder auch mit Geschäftspartnern fein dinieren zu gehen", meint NOVA-GF - und Big Band-Leader - Günter Riedenbauer. Um Tischreservierung wird unter Tel. 0664/80 701 710 gebeten.