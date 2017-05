08.05.2017, 15:07 Uhr

Ein Quartett stellt in der Therme aus

Am Donnerstag, dem 18. Mai, lädt die Therme NOVA zu einer Vernissage um 19.30 Uhr ein. Die vier Künstlerinnen Margarete Arvay, Ingrid Wieser, Raymonde Marcher-Greinix und Regina Uedl zeigen ihre Werke unter dem Motto "Kommunikation" in den NOVA-Räumlichkeiten. Nach der Begrüßung von GF Günter Riedenbauer spricht die Kunsthistorikerin Edith Risse einführende Worte zu dieser Ausstellung. Für die musikalische Umrahmung ist die Gruppe "Claddagh" mit irischer Musik zuständig. Die Gäste der Vernissage werden vom NOVA-Team und den kooperierenden Direktvermarktern zu Köstlichkeiten und einem Buffet eingeladen. Die umfangreiche Ausstelllung der vier heimischen Künstlerinnen ist dann bis Mitte September in den Köflacher NOVA-Räumlichkeiten zu bewundern.

