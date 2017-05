Kunsthaus für die Kinder

10.05.2017, 08:26 Uhr

Gabi Gschiel will auch den Kids das Köflacher Kunsthaus schmackhaft machen.

Langweilen sich die Kinder manchmal in den Sommerferien? Vielleicht regnet es und ein Gang ins Freibad ist nicht möglich. Aber vielleicht macht es Spaß, mit anderen Kindern zusammen mit Farben zu experimentieren, lustige Spiele spielen oder tolle Bücher zu lesen? Viele Experimente und Geschichten regen die Fantasie an.Und so läuft im Rahmen von "kunsthaus for kids" wieder ein interessantes Programm während der Sommerferien. Am 19. Juli steht der Tag unter dem Motto "Cubes.Art", am 26. Juli kommt Christine Kertz zum Malen, am 2. August gibt es "Theater/Baum/Schere" und am 9. August ist Eleni Livanios im Kunsthaus.