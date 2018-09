Naturfreunde Voitsberg - Wanderwoche im Zillertal

11.09.2018, 15:01 Uhr

Angekommen im Hotel Eckartauerhof in Eckartau wurde als erstes die Umgebung erkundet und am Abend die Vorbereitungen für die kommenden Tage getätigt.Am ersten Tag im Zillertal stand eine Fahrt mit der Penkenbahn in Finkenberg, einer Einkehr in die Lärchenhütte (1540m), einem kurzen Abstecher zu einem Waldfest und ein Fußmarsch zurück nach Eckartau am Programm.Tag 2 führte nach einem ausgiebigen Frühstück und anschließender Busfahrt die Gruppe zur Talstation der Ahornbahn. Mit dieser fuhr man zur Bergstation auf 1960 m Höhe, ehe man eine Wanderung entlang des Geniesserrundweg zum Filzenkogel (2227 m) unter Begleitung von zwei Naturfreunden aus Telfs unternahm. Die geplante Wanderung zur Edelhütte musste wegen Lawinengefahr abgesagt werden. Mit teils winterlichen Eindrücken ging es zurück zum Quartier.Tag 3 begann mit einer Busfahrt zum Bahnhof Mayrhofen, weiter mit dem Dörferbus zum Hintertuxer Gletscher und mit der Seilbahn auf den Sommerberg (2100m), zum Tuxer Fernerhaus (2660m) und zur Gefrorenen Wand (3288m). Anschließend folgte nach der Rückfahrt mit der Seilbahn eine Wanderung vom Sommerberg (2100m) zur Bichlalm (1695m) nach Hintertux (1500m) und mit dem Bus zurück ins Quartier nach Eckartau.Am vierten Tag führte der Bus die Wandergruppe zum Schlegeis-Stausee auf 1785m. Es folgten in geteilten Gruppen Wanderungen zur Lavitzalm (2000m), zur Olpererhütte (2389m) und zum Furtschaglhaus (2295m).Tag 5 blieb die Gruppe bei schlechtem Wetter im Tal und fuhr mit dem Dörferbus zum Bahnhof Mayrhofen und weiter mit der Zillertalbahn nach Jenbach mit einem Rundgang, ehe man die Rückfahrt wieder mit der Bahn nach Mayhofen antrat.Am 6. Tag fuhr man mit dem Dörferbus zum Bahnhof Mayrhofen und mit der Zillertalbahn nach Zell am Ziller, wo in Gruppen aufgeteilt wurde. Am Programm stand eine Wanderung entlang des Zillerbaches, Einkaufsmöglichkeiten in Zell und am Nachmittag gemeinsam eine Veranstaltung der bekannten „Ursprung Buam“ in der Erlebnis-Sennerei Zillertal.Am letzten und 7. Tag nahm man Abschied vom wunderschönen Zillertal und fuhr mit dem Schlatzer-Bus über Kitzbühel-Zell am See-Schladming zurück in die Heimat.Die Reiseteilnehmer möchten sich bei Obmann Hans Rauchegger für die perfekte Organisation und dem Busunternehmen Schlatzer für die sichere Fahrt herzlich bedanken.Fotos: Naturfreunde VoitsbergText: Walter Ninaus