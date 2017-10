03.10.2017, 08:45 Uhr

Am 11. Oktober referiert im Seniorenkompetenzzentrum Lindenhof in Mooskirchen Hildegard Nachum vom Samariterbund Linz.

Krankheitsbild Demenz

Unter dem Titel "Demenz - und? Ein Leben in der Mitte der Gesellschaft" hält Hildegard Nachum vom Samariterbund Linz am Mittwoch, dem 11. Oktober, um 18 Uhr einen Votrag im Seniorenkompetenzzentrum Lindenhof in Mooskirchen. Sie ist zertifizierte Validation-Lehrerin nach Naomi Feil.Der Inhalt des Vortrags: Hintergrundinformationen zum Krankheitsbild Demenz, das Verstehen der Gefühle und Verhalten des desorientierten menschen und die Validation als Möglichkeit, den veränderten Menschen anders zu begegnen, mit ihm zu kommunizieren und seine Würde zu erhalten und ihn kennenzulernen. Angehörige, Betroffene und Interessierte sind herzlich eingeladen. Anmeldungen bitte unter office@der-lindenhof.at oder Tel. 03137/333 05.