"Angels", Lipizzaner und Islandpferde in der Arena Piber

23.09.2018, 18:50 Uhr

Trotz kühlen Temperaturen waren die Herbstparade im Lipizzanergestüt Piber wieder absolut sehenswert.

Islandpferde meet Lipizzaner

Am Samstag Vormittag sah es in Piber noch ganz triste aus, doch rechtzeitig zum Start der Herbstparade hörte der Regen auf und so konnten unzählige Gäste aus mehreren Bundesländern, aber auch als Deutschland, Kroatien und Slowenien in der Arena Piber viele Höhepunkte erleben. Vor den Augen von LR Hans Seitinger, BR Elisabeth Grossmann, Elisabeth Gürtler, Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule, BH Hannes Peißl und Bgm. Helmut Linhart boten die Verantwortlichen mit den Lipizzanern ein buntes Programm, moderiert vom scheidenden Gestütsleiter Max Dobretsberger und Evelyne Oswald von voitsberg.com.Natürlich sorgten gleich zu Beginn die Fohlen mit ihren Müttern für Begeisterungsstürme, vor allem bei den jüngsten Besuchern, zuvor hatte die Gestütskapelle Piber ein Platzkonzert gegeben. Einen Augen- und Ohrenschmaus boten der singende Friseur Thomas Glantschnig, der "Angels" von Robbie Williams zum Besten gab, und die Bereiter der spanischen Hofreitschule mit einer feinen Vorführung. Mit Peter Schützinger nahm danach ein Urgestein Abschied von der Herbstparade, denn er steht kurz vor der Pensionierung. Jahrzehntelang hatte er die Junghengste auf die Stubalm begleitet und zeigte den Publikum noch einmal, wie vertraut "wilde" Hengste mit Menschen sein können. Aber nicht nur die Lipizzaner - mit Kutschen- und Dressurvorführungen - eroberten die Herzen der Besucher, sondern auch die Islandpferde aus der Obersteiermark, die zu dieser Parade eingeladen worden waren.