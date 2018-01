Bärnbach verlieh Goldenen Ehrenring an das Ehepaar Kresch

30.01.2018, 18:30 Uhr

Angelika und Otto Kresch bekamen von Bgm. Bernd Osprian Ehrenring und Urkunde im Gasthaus Tax verliehen.

"Eine Ära geht zu Ende." Mit diesen Worten leitete der Bärnbacher Bgm. Bernd Osprian die Feier im Gasthaus Tax ein. Mit seinen Vize-Bgm. Josef Schüller und Ewald Bramauer überreichte Osprian dem Unternehmerehepaar Angelika und Otto Kresch den Goldenen Ehrenring der Stadtgemeinde Bärnbach. "Schön, dass die beiden so heimatverbunden sind und auch Vereine unterstützen." Vor allem die HSG Remus, wo die Kreschs Namensgeber und Hauptsponsor sind.Im September 1990 begann die Ära mit 3.000 Quadratmeter Firmenfläche für Remus in Bärnbach, in Zwei-Jahres-Schritten wurde erweitert. Im Jahr 1997 kaufte die Familie Kresch die Firma Sebring und übersiedelte ein Jahr später nach Voitsberg. In Bärnbach sind von den 30.000 Quadratmetern rund die Hälfte verbaut, in der Weststeiermark beschäftigen Remus und Sebring 550 Mitarbeiter. Angelika Kresch ist noch im Vorstand der Holding, Spartenobmann der Industrie in der Wirtschaftskammer und im Österreich- und Steiermark-Vorstand der Industriellenvereinigung. Otto Kresch ist bereits in Pension, aber beispielsweise noch in der Geschäftsführung von Firmen wie Xentis und Pyrit tätig. Vor kurzem bekamen die beiden das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark für ihre Verdienste. Angelika Kresch ist gebürtige Voitsbergerin, Otto gebürtiger Bärnbach, beide wohnen seit Jahrzehnten in Bärnbach.