23.04.2018, 16:49 Uhr

Am 9. Mai wird das Sänger- und Musikantentreffen auf Radio Steiermark ausgestrahlt.

Viele Weststeirer dabei

Wer das Sänger- und Musikantentreffen am Samstag in Bärnbach versäumt hat, bekommt noch eine zweite Chance. Am Mittwoch, dem 9. Mai, sendet Radio Steiermark von 20.04 bis 22 Uhr in der Reihe "Klingende Steiermark" einen Mitschnitt."Nun will der Lenz uns grüßen" hieß das Motto, nicht nur wegen Moderator Karl Lenz. Das Publikum wurde von den Lokalmatadoren "Weststeirisch Z´sammg´würfelt", der Voitsberger Jagamusi, dem Rößl Dreigesang, dem Männerquartett Berger, den "Großstadt Boazn" aus München und von Klara Mißebner, Kanditatin für den Steirischen Harmonikwettbewerb, unterhalten.