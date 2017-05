15.05.2017, 09:30 Uhr

Die Landjugend Geistthal lud in der "Halle für Alle" zum originellen Ball.

Die Landjugend Geistthal ist eine sehr innovative Landjugend-Gruppe in der Lipizzanerheimat. Am Wochenende lud sie nun zum Spitzbuam- und Lausmenschaball in die "Halle für Alle" nach Geistthal-Södingberg ein. Die Gruppe "Volxpop" sorgte für die musikalische Unterhaltung, die Landjugend selbst für eine sehenswerte Polonaise mit fast artistischen Einlagen.