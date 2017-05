Grandios "zwischen Himmel und Erde"

02.05.2017, 08:54 Uhr

Der Chor "pro musica" gab in Mooskirchen sein Jubiläumskonzert.

Passend zum 30-Jahr-Jubiläum lud der Mooskichner Chor "pro musica" zum Konzert "Zwischen Himmel und Erde" in die Pfarrkirche. Das, was "Camerate Grazioso" mit Dejan Dacic, Bariton David McShane und der Chor unter der Gesamtleitung von Gerlinde Hörmann darboten, war großartig. So hörten die vielen Gäste "Hear my Prayer" des Kroaten Branko Stark, der persönlich in Mooskirchen anwesend war, Stücke von Händel und weitere Choräle. Da gab es Standing Ovations für die Künstler. Neben dem kroatischen Komponisten waren Bezirkschorleiter Gregor Hafner und Chorverband-Bezirksobmann Heinz-Dieter Flesch, Bgm. Engelbert Huber und Prov. Wolfgang Pristavec unter den Gästen in der Kirche.