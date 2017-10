Kreativherbst in der Kunstfabrik

02.10.2017, 18:18 Uhr

Die Stölzle Galerie war Schauplatz einer Ausstellung von Malereien, Objekten und Skulpturen.

Herbststart

Während viele Mitglieder der Kunstfabrik Lipizzanerheimat im Sommer eine kreative Pause einlegten, waren die Ateliers in Bärnbach trotzdem nicht verwaist. Kinder der Stadtgemeinde Bärnbach und der Angestellten der Glasfabrik malten, zeichneten und gestalteten "Gartengeister", werkten mit Ton und hatten eine Mange Spaß in diesen Tagen. Ausstellungsreife Arbeiten waren die Ergebnisse.Der Kreativherbst der Kunstfabrik begann mit einer Ausstellung von Malereien, Objekten und Skulpturen in der "Stölzle Galerie" der Glasfabrik. Bei der Vernissage konnte Kunstfabrik Obfrau Regina Uedl auch Gustav Troger, der die neue Außenfassade des GH Kosir gestaltete, begrüßen. Die Ausstellung ist jeden Freitag von 14 bis 17 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr bis einschließlich Sonntag, dem 15. Oktober.