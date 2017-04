Mehr als 100 Personen beim Frühjahrsputz

27.04.2017, 13:49 Uhr

Kindergartengruppen, Schüler, Aktivbürger, Jäger und die FF Mooskirchen machten die Gegend sauber.

Seit fast einem halben Jahrhundert findet in Mooskirchen der Frühjahrsputz statt. "die einen bemühen sich, die Umwelt von Müll zu befreien, andere machen es sich licht und lassen fallen und liegen, wie es ihnen beliebt", ist Bgm. Engelbert Huber zweigespalten. Am Mittwoch kamen mehrere Kindergartengruppen, die Schüler der Pflichtschulen, Aktivbürger, die Jägerschaft und auch FF-Kameraden zur Umweltreinigung zusammen. "Es ist unfassbar und nahezu unvorstellbar, was alles weggeworfen wird", ärgerte sich Huber. Unzähle Flaschenk, Dosen, Zigarettenpackungen, Plastik in Hülle und Fülle, Altreifen und Eisenteile, alles wurde in Säcken verpackt und von mehr als 100 Personen der ordnungsgemäßen Entsorgung übergeben. Nach getaner Arbeit wurden alle zu einer Jause und Getränken von der Marktgemeinde Mooskirchen, vertreten durch Umwelt-Ausschuss-Obmann Reinhard Schantl, eingeladen.