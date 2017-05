Mit viel Liebe zu einzigartigen Kunststücken

08.05.2017, 10:42 Uhr

Nina Höller eröffnete auf Schloss Piber am Samstag ihr Atelier und haucht alten Dingen neues Leben ein.

Im Hier und Jetzt

Jahrelang trug Nina Höller die Idee mit sich herum, für ihre "Kunststücke" ein eigenes Atelier einzurichten. Da sie im Schloss Piber wohnt, war es naheliegend, im wunderschönen Barockschloss Räumlichkeiten zu so einem Atelier zu adaptieren. Am Samstag eröffnete sie nun im Erdgeschoss ihr neuestes "Kunststück" und war vom Besuch überwältigt.Schon mit zwölf Jahren entdeckte Höller ihre Liebe zu alten Dingen, sie war auch mit ihren Eltern immer wieder auf Flohmärkten. "Ich möchte diese alten Dinge bewahren, sie aber gleichzeitig ins Hier und Jetzt bringen, damit sie nicht nur schön sind, sondern auch einen Nutzen haben", meint Höller. Oft sieht sie etwas am Flohmarkt oder in einem Garten und hat das Bedürfnis, es zu "retten". Oder sie sucht für ihre Ideen die passenden Stücke. "Ich habe ein Netzwerk von Fachleuten, auf die ich zurückgreifen kann, wie eine Schneiderin, einen Glaserer, eine Tapeziererin oder einen Tischler."Derzeit ist die neue Auslage für ihr Atelier in Ausarbeitung, in Kürze wird es auf ihrer neuen Homepage kunststueck.st eine Shopfunktion geben. "Besuchstermine sind nach Vereinbarung möglich, aber Interessierte können auch im Schloss vorbeischauen, ich bin meistens nicht weit weg", freut sich Höller auf Besuche. Und sie wird auch einige Events veranstalten.