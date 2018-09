Rescue Challenge in Mooskirchen

09.09.2018, 21:51 Uhr

Diese Fragen wurden dieses Jahr am 7. September in Mooskirchen beantwortet. Denn dort traf man sich zum allerersten Mal um den Wettbewerb abzuhalten. Insgesamt traten 34 Teams aus 5 österreichischen Bundesländern sowie Teams aus Frankreich und Tschechien traten gegeneinander an. Ihnen wurde eine Aufgabe gestellt und diese musste dann innerhalb von 20 Minuten erledigt werden. Auch fand man einige Stände die ich mit dem Thema Sicherheit befassten. Für Kulinarik und Unterhaltung sorgte die Freiwillige Feuerwehr Mooskirchens.