Schauspielerin und Top-Ärztin in Wien und Köflach

09.05.2017, 09:00 Uhr

Die Köflacherin Dr. Birgit Mayr wurde beim "DocFinder Patients´Choice Award" zweimal ausgezeichnet.



Ausgeweitete Termine

Birgit Mayr ist ein Tausendsassa: Ganzheitsmedizinerin mit Schwerpunkt Orthopädie/manuelle Medizin, Schauspielerin, Moderatorin und war früher Reit- und Skilehrerin sowie Reiseleiterin. Eines ist ihr in allen Sparten gewiss: der Erfolg. Und so wurde sie im Rahmen von "DocFinder Patients´Choice Award" in den Bundesländern Wien und Steiermark unter die Top10 gereiht. In Wien errang sie bei den praktischen Ärzten Platz sechs, in der Steiermark wurde sie Fünfte. Mayr hat nämlich eine Praxis im 1. Wiener Bezirk und eine in Köflach. Und so kommt sie meistens auf 500 Fahrkilometer pro Woche.Mit dem "DocFinder Patients’ Choice Award" werden jene Ärzte und Ärztinnen von der renommiertesten Suchmaschine DocFinder ausgezeichnet, die sich innerhalb ihrer Fachrichtung aufgrund ihres persönlichen und außergewöhnlichen Engagements und ihrer herausragenden Fachkompetenz einer großen Beliebtheit erfreuen. Die Auszeichnungen basieren auf 250.000 Bewertungen und Erfahrungsberichten von Patienten.Da Mayr zwei Wochenenden im Monat und auch am Freitag-Abend ordiniert, haben sich ihre Patientenzahlen verdoppelt. Denn für Mayr resultieren die Beschwerden ihrer Patienten zu gut 50% aus nicht körperlichen Belastungen. "Ballast abzuwerfen ist oft genauso wichtig wie körperliche Behandlung", weiß Mayr aus Erfahrung. Ihr Erfolgsgeheimnis: "Man muss an den richtigen Stellschrauberln drehen, das führt meistens zu einer Belastungsreduktion. Und ich gebe Übungsanleitungen, deren Ausführungen ich auch kontrolliere, und turne selbst mit fast allen." Bei Bedarf vermittelt sie ihre Patienten an Spezialisten-Kollegen, ist aber sehr glücklich, das sie die allermeisten Beschwerden selbst behandeln kann.Ihre große Liebe, die Schauspielerei, begleitet sie weiterhin. So besuchte sie zuletzt eine Masterclass in Rom bei Nancy Bishop, die zuständig für das Casting von Filmen wie "Mission Impossible IV", "James Bond Casino Royal" oder "Die Chroniken von Narnia" war. "Materialbeschaffung", wie Mayr dieses Seminar selbst nennt. Zu sehen war sie bisher in Filmen wie "Der Winzerkönig", "Soko Donau", "Kommissar Rex", "Tatort", "Um Himmels Willen" uvm. Sie absolvierte ihr Schauspielstudium am Konservatorium Prayner und arbeitete zwei Jahre mit Otto Schenk am Theater in der Josefstadt und zeitweise auch mit Maximilian Schell zusammen.Im Bezirk Voitsberg war sie zuletzt zu hören beim "Advent zu Piber" (Benefizlesung zugunsten der ,Steirischen Kinderkrebshilfe), in Wien präsentierte sie vor einigen Tagen ein Buch des französischen Ausnahmekünstlers Frédéric Pajak.